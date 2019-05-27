شاهد: سبب ايقاف برنامج شيخ الحارة للاعلامية بسمة وهبة

أصدر نقيب الإعلاميين المصريين طارق سعدة بيانا بشأن إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، لما حدث من تجاوزات في الحلقة التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري وحلقة الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب والتي تقدمت بسمة على إثرها باستقالتها، وتم إيقاف برنامجها وفقا لقرار المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد نقيب الإعلاميين في بيانه أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقفها بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية في حلقة يوم 19 مايو/أيار، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف سعدة في بيان له أنها "خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأي من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين 2 - 19 من قانون النقابة".

ويبدو أن أزمة ياسمين الخطيب كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الأحداث تزامنا مع أزمة الفنّان ماجد المصري، فقد تحدثت ياسمين عن فترة زواجها من المخرج خالد يوسف خلال استضافتها في "شيخ الحارة"، وقالت: "زواجي من خالد يوسف كان لعنة تطاردني، ولا أعتز بهذه الفترة، ولا أتشرف بها على الإطلاق".