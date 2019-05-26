نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس رابط مباشر بوابة التعليم الأساسي...

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة الترم الثاني ينتظره آلاف الطلبة والطالبات، حيث يتم عرض نتائج الشهادة الإعدادية 2019 من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة، ونجد في الآونة الأخيرة عمليات بحث مكثفة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس محافظة القاهرة، وحسب التصريحات الرسمية التي جاءت من مسئولي مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة أن نتائج الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 سوف يتم رفعها عبر موقع بوابة التعليم الأساسي خلال هذا الأسبوع، حيث انتهى أبنائنا الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الثاني حسب الجدول الذي تم إعلانه على مستوى المحافظة، كما أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات من أعضاء الكنترول، وأعلن موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم وموقع فيتو وموقع بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة عن قرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة الترم التاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة الترم الثاني أوشكت على الظهور حسب التصريحات الرسمية للمسؤولين، والجدير بالذكر أن الشهادة الإعدادية هي الشهادة المعتمدة لإنهاء التعليم الأساسي، وسوف تحدد مصير الطالب بعد ذلك، فمن الطلاب من يتجه إلى التعليم الثانوي العام، ويتجه البعض الآخر إلى التعليم الفني سواء الفني الزراعي أو التجاري أو الصناعي (نظام الثلاث أو الخمس سنوات)، لذلك نجد أن الطلبة والطالبات يعيش حالة من القلق والتوتر الشديد خاصة مع اقتراب موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القاهرة الترم الثاني.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات

Advertisements

رابط مباشر بوابة التعليم الأساسي

بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة هو الموقع الرسمي الذي تعلن من خلاله مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة عن نتيجة الشهادة الإبتدائية والشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، حيث ستم رفع كافة كشوف نتائج الإعدادية لمحافظة القاهرة عبر رابط بوابة التعليم الأساسي، وسنتابع معكم من خلال هذا المقال الأخبار العاجلة حول نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني أولًا بأول.

← إقرأ أيضاً: