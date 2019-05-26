تفاصيل قانون الذوق العام في السعودية

بدأ العمل في السعودية أمس السبت، بلائحة المحافظة على الذوق العام، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، حيث ستفرض السلطات بموجب اللائحة غرامات مالية، تصل إلى 5000 ريال سعودي على مخالفي نظام الذوق العام في السعودية.

وتفسر اللائحة في مادتها الأولى الذوق العام بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، علما أن اللائحة ستسري على كل من يرتاد الأماكن العامة داخل السعودية.

وأفاد موقع صحيفة "سبق" السعودية بأنه وحتى لا يتعرض الأشخاص للغرامات والمخالفات المالية المتنوعة، التي تصل إلى 5000 ريال، يبغي عليهم اتباع الآتي:

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1- عدم الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

2- عدم الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

3- عدم الإتيان بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة، والإضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.