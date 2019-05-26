شاهد: الحلقة 21 الحادية والعشرون من مسلسل مقامات العشق كاملة بجودة عالية

تنطلق الحلقة 21 الحادية والعشرون من مسلسل مقامات العشق عبر شاشة قناة الامارات مع ثلة من مجوم الشاشة العربية أبرزهم نسرين طافش ولجين إسماعيل والذي يؤدي دور محي الدين بن عربي في سن الشباب.



في الحلقة السابقة يشع وهج الحب بين نظام ومحي الدين بن عربي " لجين اسماعيل" ويبدآن ببيان حبهما حتى تصر نور "والدة محي الدين" على خطبة نظام لابنها رغم رفضه الزواج مرة ثانية.

ويبدأ الشيخ حامد "مصطفى الخاني" بوضع اساسات العنف بدعوى الدين الاسلامي فيبدأ باقامة الحدود بغير وجه حق وبلا رحمة مع أنصاره، ويبدأ العامة بالسؤال في مسائل روحانية لمحي الدين ولا يفهمون مغزاها فيصفونه بالهرطقة.

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كيف يواجه محي الدين اعتراضاتهم وما قرار زواجه من نظام؟الحلق الحادية والعشرون تكشف مفاجآت جديدة واطروحات شعرية جديدة

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.