وطن ع وتر 2019 الحلقة 21 الحادية والعشرين - سريع سريع (شاهد كاملة)

وسط ترقب آلاف المتابعين، ظهر الفنان الفلسطيني عماد فراجين برفقة زميلته منال عوض، هذا المساء، في مسلسل وطن ع وتر 2019 الحلقة 21 واحد وعشرين، عبر قناة رؤيا كوميدي اون لاين، وذلك بعد أن نالت الحلقة السابقة إعجاب الكثيرين.

وكانت الحلقة العشرين التي عرضت امس بعنوان "تضيعش صامي"، من أروع الحلقات حيث حصدت الالاف من المشاهدات والمشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.

وظهر أبو الفراجين في الحلقة 20 من مسلسل وطن ع وتر، في مشهد كوميدي حيث لا يوجد أي أحد من الموظفين في مكتب العمل بحجة الصيام ليتفاجئ بأن ذلك اليوم هو يوم الجمعة والذي يعتبر عطلة رسمية لكل الموظفين.

ثم يسأل عامل النظافة الذي جاء لينظف المكتب مستغلا يوم العطلة، بأن إذا كان صائمًا أم مفطرًا ليتسنى للأخير محاولة أن يثبت بأنه صائم من خلال حركات كوميدية في اللسان والأصبع.

Advertisements

وثم يظهر أبو الفراجين في صالون منزله لحظة استيقاظه من النوم في وسط النهار حيث كانت الساعة الثالثة ويذهب للمطبخ كي يطمئن على فطور اليوم ما يثير غضب زوجته التي كانت منهمكة في العمل خاصة وأنها تعمل جاهدة لأجل إعداد إفطار شهي ومميز.

وفي مشهد آخر يظهر ابن الجيران وهو يحمل طبق طعام أحضره إلى منزل أبو الفراجين صاحب المسلسل الكوميدي وطن ع تر فيرفض أن يأخذه خوفًا من أن يرجعه وهو مليء باللحوم.

بعد ذلك يحاول أبو الفراجين التواصل مع وزير الأوقاف ليطمئن كم تبقى من الوقت حتى يؤذن المغرب ليتمكن من الإفطار لكن سرعان ما يختلف مع زوجته التي تذهب عنوة لغرفة أخرى تاركة أبو الفراجين خلفها، لكن هنا يصدح صوت الأذان لتعود زوجته برفقة الأولاد ليتناولوا طعام الإفطار.

وثم ظهر أبو الفراجين برفقة زملاءه على باب أحد أبواب المساجد ليجد سيارة أحدهم أغلقت الطريق عليه وهنا تتعالى الأصوات من الجميع بجملة " تضيعش صيامي" بشكل سخا وكوميدي.