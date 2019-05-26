مشاهدة الحلقة 21 الحادية والعشرين من مسلسل بروفا - ماجد يعترف بالحب

اعترف ماجد " أحمد فهمي " بحبه لليال " ماغي بوغصن في الحلقة 21 من مسلسل بروفا، أثناء تواجدها في مسرح المدرسة الثانوية الخاصة، كما ويحظى المسلسل بشعبية كبيرة ضمن مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 21 من مسلسل بروفا هنــا

تحاول "ايلين" إخبار ليال بأن أميرة تتعاطى حبوب وتتاجر بها وسط صفوف الطلاب في المدرسة الثانوية الخاصة، كون وضعها المادي أصبح سيئاً لبعد والدها عن البيت، مما وتحاول والدتها أن تبيع ممتلكاتها الثمينة في سبيل توفير حياة كريمة لأميرة.

كما ويخبر وسام صديقته المقربة بوفاة عمه في الحلقة 21 من مسلسل بروفا، مما يدفع ليال للتعاطف معه والتقرب منه أكثر كونه صديقها الذي يشاركها تفاصيل حياتها اليومية، ويضع الماكياج لها أثناء خروجها لجلب الحظ الجميل لها.

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وتستمر " ايلين" في الحلقة 21 من مسلسل بروفا بمرافقة ليال في بيتها المتواضع ، ومشاركتها يومياتها وتفاصيلها الخاصة، وتبدي سعادتها بالتواجد مع ليال في بيتها الصغير ، وعدم تقبلها للعودة للعيش مع والدها وزوجته التي تعنفها دائماً.

ومن جهة أخرى، يستمر طلاب المدرسة الثانوية الخاصة في الحلقة 21 الحادية والعشرين من مسلسل بروفا بافتعال المزيد من المشاكل والأزمات داخل أسوار المدرسة فيما بينهم، مما يدفع الإدارة لمحاولة التغاضي عن أفعالهم السيئة حتى تستمر العملية التعليمية داخل أسوار المدرسة بسلام.

ويشار إلى أن مسلسل "بروفا" يشارك فيه عدد من نجوم الفن برفقة أبطال العمل النجم المصري أحمد فهمي والفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، وتأليف يم مشهدي، وإنتاج أفلام ايجل ( جمال سنان ) ، وإخراج رشا شربتجي، كما ويُعرض على شاشتي LBCI وLDC.