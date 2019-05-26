حقيقة خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي في مستشفى بالمهندسين

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، مساء الأحد، نبأ وفاة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، في أحد مستشفيات حي المهندسين بالقاهرة.

من جهته، نفى نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي في تصريحات صحفية الشائعات المتداولة بشأن صحة الفنانة رجاء الجداوي". وفق "بوابة آخر خبر"

وأضاف زكي: "لا داعي لحالة القلق الموجودة، و الفنانة بخير و في غرفة عادية بأحد مستشفيات حيّ المهندسين بالقاهرة، وليست في غرفة عناية مشددة مثلما تردد، لأن الأمر لا يستدعي ذلك".

وكانت شائعات عديدة انطلقت بقوة بشأن تدهور الحالة الصحّية للجداوي، و دخولها بحالة موت سريري، وأعرب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم عليها، وتصدرت مؤشر البحث غوغل، بعد الحديث عن مرضها.

رجاء الجداوي ممثلة مصرية، وتعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم إلى جانب الفنانة نادية الجندي، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصلت 60 عاماً.