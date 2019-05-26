مشاهدة مسلسل دفعة القاهرة الحلقة 21 مع عودة الحياة إلى طبيعتها

بدأت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل دفعة القاهرة بانسحاب قوات العدوان الثلاثي من أرض مصر وعودة الحياة إلى طبيعتها، ويكتب ناصر خطاباً لزوجته الراحلة زيزينيا، يصف لها فيه أحوال البلد وأحوال زملاء دفعته.

الحلقة 21 هنـــــا

وتقوم لطيفة بإعداد أغراضها من أجل العودة إلى الكويت هي وطفلها بعدما طلقها يوسف، ويذهب يوسف إليها بتذاكر السفر ويطلب منها الاعتناء بولده منها حيث أنه سوف يتزوج من دلال.

وتواجه لطيفة دلال وتخبرها أنه عليها ألا تأمن ليوسف وألا تحبه لأنها سوف يخونها مثلما فعل معها، وكثير من الأحداث والتفصيلات الأخرى التي تدور في الحلقة.

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ويذهب سامي إلى يوسف ويتشاجر معه بعدما علم بقرب زواجه من ذلال التي كانت خطيبته، ويخبره يوسف بالحقيقة وبأنه هو ودلال يحبان بعضهما منذ سبع سنين وأنه طلق لطيفة وجعل دلال تفسخ خطبتها من سامي من أجل أن يتزوجا، وعند سماع سامي هذه الكلمات يقوم بالاعتداء على يوسف بالضرب.

ويتصل يوسف بدلال هاتفياً من أجل الاطمئنان عليها وتخبره بأن باقي البنات يسئن معاملتها، فيطلب منها أن تجمع أغراضها وأن تتزين وتخرج لتقابله حيث سيتناولا العشاء سوياً ثم يذهبا إلى المأذون من أجل أن يتزوجا.

وعند خروجها من شقة البنات تواجه لطيفة وتخبرها أن عليها الاعتناء بابن يوسف، وأنه إذا كبر وأحب فتاة ما وتقدم لخطبتها ورفضه أهلها، ألا ييأس وألا يتزوج من فتاة لا يحبها، مثلما فعل والده يوماً ما، حتى لا يجرح أناساً لا ذنب لهم في ذلك.