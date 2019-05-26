كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت الارضية - التردد الارضي

تستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذي كان بمشاركة 16 فريق فقط.

وتنقل قناة تايم سبورت مباريات بطولة أمم أفريقيا على القنوات الأرضية وتشهد تواجد ألمع وأكبر نجوم التحليل الكروي والرياضي.

وفي مقدمة المحللين الكرويين أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام وحسن شحاته وأيمن يونس وحسن المستكاوى وطه إسماعيل وعماد متعب وطارق الأدور ومحمد أبو العلا وجمال الغندور وفرح وشيما وأحمد عز.

كما ستنقل القناة اليوم مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفرالية، والذي يقام على استاد مدينة الاسكندرية، متابعة شيقة نتمناها لكم.

كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت الارضية: