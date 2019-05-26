كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت الارضية - التردد الارضي

تستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذي كان بمشاركة 16 فريق فقط.
وتنقل قناة تايم سبورت مباريات بطولة أمم أفريقيا على القنوات الأرضية وتشهد تواجد ألمع وأكبر نجوم التحليل الكروي والرياضي.
وفي مقدمة المحللين الكرويين أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام وحسن شحاته وأيمن يونس وحسن المستكاوى وطه إسماعيل وعماد متعب وطارق الأدور ومحمد أبو العلا وجمال الغندور وفرح وشيما وأحمد عز.
كما ستنقل القناة اليوم مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفرالية، والذي يقام على استاد مدينة الاسكندرية، متابعة شيقة نتمناها لكم.
كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت الارضية:
- أغلق الريسيفر أو افصل الكهرباء عنه.
- اختار القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول.
- أحضر شاحن تليفون "نوكيا" القديم ذو الطرف الرفيع وأدخل طرفه بفتحة "الجاك" التليفزيون المتواجدة بخلف الجهاز.
- ابحث عن الترددات VHF و تردد UHF
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أو قم بتركيب الهوائي الأرضي.
- قم بتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.
- قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة RF.
- قم بالدخول على قوائم البحث الخاصة على الشاشة للبحث على الإرسال الأرضي الرقمي.
- بعد انتهاء البحث احتفظ بالقنوات التي استقبلتها.