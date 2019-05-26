شاهد الحلقة 21 الحادية والعشرون خمسة ونص كاملة HD - تطورات جديدة

شهدت الحلقة 21 الحادية والعشرين اعتراف غمار " قصي خولي" لوالده " الغانم" وهو في العناية المشددة بأنه السبب في مقتل أخيه رغيد ابن سوزان، وذلك انتقاماً لوالدته، ويشار إلى أن أحداث المسلسل تشهد تطورا ضمن السباق في مسلسلات رمضان 2019.

الحلقة 21 من مسلسل خمسة ونص هنــا

تعرض " سوزان" رولا حمادة على غمار بأن يتحالف معها ضد زوجته " بيان" نادين نجيم، في الحلقة 21 من مسلسل خمسة ونص إلا أنه يصر أن يحرق قلبها بسلب كل شيء منها وتدميرها، بسبب ما فعلته بالشراكة مع والده من مؤامرة لقتل والدته.

ومن جهة أخرى، ما تزال بيان " نادين نجيم" تتهيأ للانتخابات وتستمر في الحلقة 21 من خمسة ونص بالتقرب من الفقراء وسد احتياجاتهم واللعب مع الأطفال وجلب الهدايا لهم، كما يعيش معتصم النهار " جاد" أسعد أيام حياته برفقتها.

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كما شهدت الحلقة السابقة من خمسة ونص استمرار اللقاء ما بين غمار وعايدة حيث يعيد أمجاده السابقة برفقتها بعدما تركت أولادها وزوجها في سورية وجاءت إلى لبنان بمساعدة " سوزان".

وتستمر " سوزان" في الحلقة 21 من مسلسل خمسة ونص بالترصد لبيان ومحاولة الإيقاع بها، كونها ستشارك في انتخابات الحزب بدعم من الغانم ، إضافة إلى عملها في المراكز الطبية التطوعية، وبهذا تضمن أكبر عدد ممكن من الأصوات.

ويشار إلى أن مسلسل خمسة ونص من بطولة اللبنانية نادين نجيم، ومعتصم النهار، وقصي خولي، فيما شارك بالمسلسل عدد من النجوم ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات ورواد عليو ، من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.