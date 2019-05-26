نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني جميع المحافظات

بدأت عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني تنتشر بين طلاب الصف الثالث الاعدادي وذويهم داخل جميع محافظات مصر المختلفة، حيث يسعى كل طالب وأسرته معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية من أجل إدخال الفرحة والسرور على أسرته، ومن ثم الالتحاق بالتعليم الثانوي الذي يرغب فيه الطالب في استكمال مسيرته التعليمية به.

ومن خلال هذا المقال سنقوم بوضع نتائج كافة محافظات مصر المختلفة من أجل التسهيل على قراء موقع نجوم مصرية في استخراج والاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي والمعرفة باسم نتيجة الشهادة الاعدادية، والتي ستنقل الطالب من المرحلة الاعدادية للمرحلة الثانوية بمختلف فروعها.

نتيجة الشهادة الاعدادية

وتجري حالياً عمليات تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الاعدادية الترم الثاني في كافة محافظات مصر المختلفة داخل الكنترولات، حيث قامت كل محافظة بتخصيص كنترول لعمليات تصحيح ومراجعة أوراق إجابات امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2019، حيث سيتم الاعلان عن نتيجة في كل محافظة بمفردها، وذلك بعد اعتماد كل محافظ لنسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 في المحافظات المختلفة، على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من عمليات رصد درجات الطلاب في المواد المختلفة.

وسيتمكن طلاب الشهادة الاعدادية وأسرهم من الاستعلام عن النتيجة من خلال مواقع مدريات التربية والتعليم المختلفة في كل محافظة، حيث يتم الاعلان فيها عن درجات الطلاب برقم الجلوس الخاص به، ويمكنكم ترك تعليق أسفل هذا المقال به رقم الجلوس الخاص بكم والمحافظة من أجل الاستعلام عنها وقت ظهورها بمشئية الله تعالى.

Advertisements

وحتى الآن لم يتم بعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني في أي محافظة من محافظات الجمهورية، إلا أنه يمكنكم وضع تعليق بأسفل المقال، وسنوافيكم بتقرير درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي في حال ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

قامت محافظة الاسكندرية بالاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة من خلال موقع بوابة الاسكندرية الالكترونية على شبكة الانترنت من أجل التسهيل على طلاب المحافظة الاستعلام عن نتائجهم في امتحانات نهاية العام من الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الاعداية محافظة الجيزة بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسبة النجاح في المحافظة، والتي فاقت نسبة 81% من إجمالي الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

تم ظهور نتيجة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأحد بعد أن قام السيد محافظ كفر الشيخ اعتماد نتيجة المحافظة، ووصلت نسبة النجاح 82% في امتحانات الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ.

← إقرأ أيضاً: