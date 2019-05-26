تراند اليوم : بالفيديو | فضيحة منة شلبي وخالد يوسف و الفيديو الاباحي فما حقيقته

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر معلومات تتحدث عن فضيحة جديدة بين الفنانة منة شلبي والمخرج خالد يوسف الذي تورط في مجموعة أفلام جنسية مع عدة فنانات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية إلى أن الفنانة منة شلبي كان يجمعها علاقة حب قديمة مع المخرج خالد يوسف، انتهت بخطوبتهما قبل أن ينفصلا لأسباب غير معلومة.

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من جهتها رفضت الفنانة منة شلبي التعليق على الأخبار التي صدرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مقاطع فيديو غير لائقة مع المخرج خالد يوسف.

وخلال الفترة الأخيرة ضجت مصر بالعديد من مقاطع الفيديو الفاضحة التي خلقت ضجة كبيرة في مصر خلال الفترة الاخيرة أشهرها فيديو الفنانة منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف، فضلا عن الفيديو لخالد يوسف مع كاميليا.

والقت السلطات المصرية القبض على منى فاروق وشيما الحاج ومنى الغضبان وكاميليا على خلفية مقاطع الفيديو التي انتشرت مع المخرج خالد يوسف، وهو الموضوع الذي بات حديث الشارع في مصر.