مشاهدة مسلسل الهيبة الحصاد الحلقة 21 الجزء الثالث - تحرير نور

في الحلقة السابقة من مسلسل الهيبة الجزء الثالث، يتبين بأن زيدان، هو من ساعد غازي شاهين في الخروج من السجن، حيث يراهن عليه لإستعادة زعامة قرية الهيبة وللسيطرة على أراضي القرية بغية تهريب الأسلحة والبضائع الممنوعة له.

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ويستعيد جبل نشاطه مع رجاله في أعماله غير المشروعة والممتدة في الأراضي الحدودية التي يسيطرون عليها في قرية "الهيبة" في ظل أخذه الحذر من أخصامه الذين يهيمنون سلطتهم على الأراضي المقابلة.

,تعود منى للسكن في منزل عائلتها، اما شاهين فيصارح عائلته برغبته بالزاوج من منى الا ان والدته تعارض الأمر، كذلك يرفض شاهين خطة "منى" بالزواج منها على طريقة "الخطيفة".

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اما الحدث الأبرز في الحلقة، فتجسّد بتوجه "وليد" المرافق الدائم لـ ثروت، الى منزل "جبل" ويصدمه بما تعرضت له نور رحمة من ابتزاز ثروت لها.

ومن أبرز ما عانته نور هو تضييق الخناق عليها لمنعها من العمل بأي مؤسسة إعلامية وصولا الى خطفها وسجنها في مكان معزول بهدف معاقبتها على رفض علاقتها بثروت بعدما أغرمت بـ "جبل".

مسلسل الهيبة الحصاد بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، عبدو شاهين، اويس مخللاتي، روزينا اللاذقاني غيرهم من الفنانين، ومن تأليف باسم السلكا وإخراج سامر.