مشاهدة مسلسل مني وفيني الحلقة 21 الحادية والعشرين حصريًا كاملة HD – دراما الكويت 2019

يحظى المسلسل الكويتي "مني وفيني" الذي يبثُ حصريًا على قناة سما دبي الفضائية يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين الخليجي والعربي.

ونعرضُ لكم اليوم الأحد، حصريًا الحلقة 21 الحادية والعشرين من مسلسل "مني وفيني" كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

شاهد الحلقة 21 الحادية والعشرين من مسلسل مني وفيني حصريًا كاملة بجودة HD على يوتيوب

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وينافسُ مسلسل "مني وفيني" في الماراثون الدرامي بقوة رافعًا لواء الدراما الكويتية عاليًا في زحمة المسلسلات الدرامية الخليجية والعربية التي يجري عرضها حاليًا على الشاشات في شهررمضان المبارك.

ويحملُ النجم الكويتي حسين المنصور لواء البطلولة في المسلسل، ويتقاسم معه دور البطولة، كلًا من: باسمة حمادة، وصمود الكندري، محمد العجيمي، مشاري البلّام، أحلام حسن، محمود بوشهري، إضافةً إلى الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني.

ويناقش مسلسل "مني وفيني" المشاكل الاجتماعية التي تواجه الكثيرين في الكويت وخارجها، التي تحدث ما بين الآباء والأبناء ومعاملة الزوج للزوجة من الصورة الحسنة والسيئة، ويعرضها بقالبٍ درامي مشوّق ورائع.

مسلسل "مني وفيني"، قصة وسينياريو وحوار الهنوف، وإشراف عام صمود الكندري، وبطولة حسين المنصور وآخرين، وهو ضمن المسلسلات الكويتية التي تنافس بقوة في السباق الرمضاني 2019.