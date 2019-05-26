مشاهدة مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة 21 الحادية والعشرين حصريًا كاملة HD - مصر 2019

نعرضُ لكم اليوم، حصريًا الحلقة 21 الحادية والعشرين كاملةً بجودةٍ عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات المصرية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

شاهد الحلقة 21 الحادية والعشرين من مسلسل فكرة بمليون جنيه كاملة بجودة HD على شاهد نت عبر الرابط هنا

وينافس النجم علي ربيع بمسلسله "فكرة بمليون جنيه" في الماراثون الدرامي بقوة، متفوّقًا على غيره من المسلسلات التي تاهّبت للسباق وخاضت المنافسة بكلّ حرفيةٍ وتميّز.

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ويقودُ النجمُ المصري علي ربيع بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، ويشاركه في البطولة نخبة من النجوم والفنانين، أبرزهم: صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وآخرين.

ويبثُ مسلسل فكرة بمليون جنيه حصريًا على قناة mbc مصر يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، ويحظى بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين المصري والعربي، ونال على إعجابهم محرزًا بذلك تقدّمًا واسعًا في السباق الرمضاني.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، هو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة نجم مسرح مصر علي ربيع، ومجموعة أخرى من ألمع النجوم والفنانين.