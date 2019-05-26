مشاهدة مسلسل العاصوف 2 الحلقة 20 العشرون حصريًا كاملة HD - حقيقة علي

تشتعلُ الأحداث في الحلقة 20 العشرون من مسلسل العاصوف 2، وتتوضّح التفاصيل التي كانت تحومُ حولها الشكوك وعلامات الاستفهام، خالد يتفاجأ بالحقيقة المُرّة، بعد اكتشف حقيقة علي زوج أخته، لكن ماذا اكتشف؟ تابعوا الحلقة 20 العشرون كاملة لتعرفوا الإجابة.

ونعرضُ لكم اليوم، حصريًا الحلقة 20 العشرون من مسلسل "العاصوف 2" كاملةً بجودٍة عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات الخليجية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

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ويحظى المسلسل السعودي "العاصوف 2" الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc4 يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهورين الخليجي والعربي على حدٍ سواء.

ويقودُ النجم السعودي ناصر القصبي بطولة المسلسل، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع نجوم السعودية والخليج العربي، على رأسهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح.

وتدور أحداث مسلسل العاصوف الجزء الثاني، في حقبة الثمانينات وما حملته بين طيّاتها من تحوّلاتٍ سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّراتٍ على المجتمع السعودي.