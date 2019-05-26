مشاهدة مسلسل الحرملك الحلقة 20 عشرون حصريًا كاملة HD – خلاف الإخوة

شهدت الحلقة 20 العشرون من مسلسل الحرملك أحداثًا كثيرة قادتنا خيوطها إلى الكشف عن بعض التفاصيل التي لفّها الكثير من الغموض والضبابية في الحلقات السابقة، وبعد أن فقد الباشا "النيشان" الخاص به، وطرحنا عليكم متابعينا في الحلقة السابقة سؤالًا: مَن سيعثر عليه؟، لكن الآن وبعد العثور على النيشان، تُرى مَن هو السارق؟ تابعوا الحلقة العشرون كاملة لتعرفوا الإجابة.

ونعرضُ لكم اليوم، حصريًا الحلقة 20 العشرون من مسلسل "الحرملك" كاملةً بجودٍة عالية الدقة HD، ضمن المسلسلات السورية الدرامية التاريخية المشاركة في السباق الرمضاني 2019.

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ويحظى مسلسل الحرملك الذي يبثُ حصريًا على قناة mbc4 يوميًا خلال أيّام شهر رمضان المبارك، بمتابعةٍ واسعة من الجمهور العربي، متفوّقًا بذلك على الكثير من غيره من المسلسلات المتنافسة في الماراثون الدرامي مسجلًا نسبًا غالية من المشاهدة والمتابعة.

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ويقودُ النجم جمال سليمان بطولة "الحرملك"، ويتقاسم معه دور البطولة كلًا من: الفنان القدير عبد الهادي الصبّاغ، والفنانة السورية المبدعة سلافة معمار، والنجم المصري أحمد فهمي، والفنانة التونسية المصرية درة، والنجم السوري اللامع باسل خيّاط، وقيس الشيخ نجيب وباسم ياخور، والفنانة السورية هبة نور، والفنانة السورية القديرة سلمى المصري، وباقة أخرى من الفنانين العرب والأجانب.

وتدورُ أحداث مسلسل "الحرملك" حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكّم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المُفترضين.

ويستقطب المسلسل نسب مشاهدة عالية تنعكس من خلال النقاش الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول كل حلقة من حلقاته عقب نهايتها.