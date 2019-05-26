الاكثر مشاهدة اليوم - سر ليلة منى فاروق على موسيقى سميرة توفيق بيد خالد الزنديق

ليلة فض بكارة منى فاروق على موسيقى سميرة توفيق بيد خالد الزنديق

منى فاروق سر ليلة من اسرار العار،يتلخص ليس فقط فى لعب القمار،ةلكنة فى الاستهتارةتلو الاستهتار، وفى الخسة والأنهيار،

والشر الذي بيسموه حرية وهو دمار، وفتح الابواب على مصراعيها امام القيل والقال، فى احدى فصول المسرحية الهمجية، لزعيم المافيا

الخفية، بسب بيقولوا انه فنان ونائب بالبرلمان.

المتاجرة بالاعراض تحت مسمى الفن

نحن لا نتاجر بالعرض وبنسيمة فن، مثل الفنان الثائر، ولا نقبل ان يضحك على المراهقات الجاهلات، لذلك لن نترك زعيم مافيا الدعارة

الفنية ينتفخ كأنه ديك على مزبلة المومسات، زاعما انه ثائر وهو عار على البشر والثيران، وسنتابعه ونعاقبه عقوبة ادبية ونجرده من اقنعته

الثورية وهو يخدم الماسونية والصثهيونية، ونكشف فضائحه وفضائح من ورائهم من القوادين والحشاشين والسكرانيين والذي ينفقون اموال الامة على الدعارة الشهوات.

جونغ جون وخالد يوسف اجتمعا فى الفضيحة وافترقا فى المبادىء

فى مسلسلات خالد يوسف الاباحية لم يقدم لا فن ولا حتى دراما ولا كوميديا، وكلن الكوميديا الحقيقية كانت كوميديا سوداء سواد المستقبل

الذي يلف هذه الامة على يد الاعلاميين المرتزعة والفنانيين البلهاء، لماذ حل الغناء، ضيفا عزيزا مع الغباء، وما سر رقصات منى فاروق و

شيماء الحاج الحرباء، على كلمات وصوت سميرة توفيق العجوز الغوغاء، ولماذا اختار حالد يوسف فى جريمتة النكراء، موسيقى المطربة الغجرية الشمطاء؟

يا عين موليتين و اثنعش موليه

جسر الحديد، انقطع، من دوس رجليه،

ياريم تلحقتلك من فوق، الجبال والعين سودة، حلا من جر المداني ماريد منه

شغل بس يقعد اقبالي، بيديني اجيبه له الخبز، واجيبه له الميه،

لو ترحمو/بس يجي يمي العين!

تسقيني

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ليس صدفة ان تكون هذه هي الاغنية بالذات التي تصنع خلفية موسيقية لجو الدعارة والقذارة والمخدرات التي يعيشه اغلب من في

الوسط الفني، وسر اختبار هذه الاغنية العربية القديمة و البدوية هو أن خالد يوسف ليس ممن يستمع لاغاني سميرة توفيق!! ولكن المشتري

الخليجي الذي طلب من المخرج خالد يوسف بضاعة اباحية ممجموعة جواري، فكان على خالد يوسف ان يرسله عينة مع جو الاثارة و الفساد التي يريده “طويل العمر”

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“المخرج العبقري” خالد يوسف يعلم من صديقه حمدين صباحي ف ان الزبائن في الخليج لديهم المال مثل الرز وهم لا يضيعون حبة رز واحدة

في دعم القضايا السامية، فالحياة تبدأ عنهم من البتاع وتنتهي في البتاع، فهم “عرب” اقحاح و فخر “للعروبة” و من الصعب استثارة طويل

العمر الا بمناظر الشذوذ و القرف، و يفضل ان يكون بها من صغار العمر، لذلك، عندما اعطى خالد يوسف امره للجوارة ان تأتي لتنحني امام جلالته، نفذت ذلك منى فاروق وهي تقول له: “كل يوم عن يوم عم بتطور” .

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هذا هو التطور الذي يريدوه الصهاينة لابنائنا وبناتنا وهذا هو سر التطور الذي اوصل “طويلي العمر” ليكونوا نعاجا سهلة الركب والذبح في زريبة

ترامب و بوتين وغيرهم من الذئاب، وطويل العمر مادام تأتيه الجاري فهو سعيد وقد امتلك الدنيا ومافيا من وجهة نظره!!! وخالد يوسف ينفذ

مشروع تهويد المرأة العربية و فضحها واذلالها. و لذلك “فالشيخ المبجل” تركي آل الشيخ هو من ارفع المسؤوليين عند طوال العمر “ربنا

يقصف عمرهم كملهم” سواء كانوا في هيئة الامر بالمنكر والترفيه عن الحيوانات البرية، ام هيئة النهي عن المعروف والخضوع للصهيونية.

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