تراند اليوم : ياسمين الخطيب: خالد يوسف هددني بالقتل – وثائق

بعد حلولها ضيفةً على برنامج (شيخ الحارة) للمذيعة المصرية بسمة وهبة على قناة (القاهرة والناس) التي حذفت حلقتها عن اليوتيوب بعد تهديد المخرج المصري خالد يوسف بمقاضاة الشاشة، وبسمة وياسمين.

وفي أول ردّ لها، قالت ياسمين إنها تلقت تهديدات بالقتل واتصالات هاتفية من باريس، تلمّح إلى طليقها خالد يوسف، الذي يمكث حالياً في فرنسا، بعد تسريب فيديوهاته الجنسية، وقالت: (وصلني الآن أول المكالمات ورسائل تهديد من فرنسا. منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة وقبلهم الحي الذي لا يغفل. ونشرت وثيقتين عن المكالك والرسالة)

وتابعت طليقة خالد يوسف التي تحدثت في (شيخ الحارة) عن تفاصيل زواجها من المخرج المصري: (أتلقى منذ عدة ساعات عشرات لمكالمات والرسائل من زملاء صحافيين، يستعلمون عن سبب حذف حلقتي من برنامج (شيخ الحارة) من صفحة قناة (القاهرة والناس) ويوتيوب ومن الإعادة على شاشة القناة، خاصة بعدما أصبحت الحلقة ترند على غوغل وفيسبوك، بعد ساعة واحدة من عرضها. والإجاب: ليس لدي أي علم لا أنا ولا أي من القائمين عللة البرنامج ما حدش فاهم فعلاً.)

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وحين علمت سبب حذف حلقتها دون سابق إنذار قالت: (تحديث: عرفنا خلاص، يبد أن بعض (الهاربين) ما زالت لديهم السطوة) وهنا لمّحت مرة أخرى لنفوذ خالد يوسف المستمر في مصر.

بسمة وهبة قدّمت استقالتها من (القاهرة والناس) لإعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء عدد من الشخصيات العامة.

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