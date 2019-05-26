تراند اليوم : فيديو | فضيحة خالد يوسف تظهر بأجزاء أخرى وبطولة فنانة مصرية جديدة

ظهرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في مقطع فيديو وهي تهاجم المخرج المصري خالد يوسف، ووصفت الفيديوهات الاباحية المسربة له مع فنانات وفتيات بـ “الفضيحة الأخلاقية الغير مقبولة.

وقالت العيدان في برنامجها التلفزيوني “كشف حساب”، أن الجميع تداول الفيديوهات على أنها فضيحة مع مخرج ونائب برلماني معروف، سواء مع مذيعة أو فنانة أو إعلامية.

وأوضحت أنها كلما كانت تدخل اليوتيوب كانت تجد فضيحة خالد يوسف مع فلانة، قائلة: “حسستوني إن خالد هو الراجل الوحيد في مصر، والكل عنده أخلاق”.

وانتقدت العيدان المخرج خالد يوسف قائلة: “هو مرفوع عنه القلم منذ زمن، وأي كلام عنه مضيعة للوقت، للأسف أنه محسوب على الفن والفنانين”.

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وأضافت: الفتيات المتورطات في فيديوهات خالد يوسف، غُرر بهن، لأنه قال: أنا هعملك فيلم، وأنا طلعت غادة عبد الرازق وسمية الخشاب ولكن في النهاية هو رجل معه أكثر من جارية، يتم استبدالهن بين حين وآخر، بحسب مزاعمها.

ووصفت العيدان المخرج يوسف بأنه عبارة عن فقاعة كبيرة، كان لا بد لها أن تنفجر، لكن كانت الضحايا هن الفتيات، خاصة أنها سمعت أن والد إحدى الفنانات الضحايا قد توفي؛ نتيجة حزنه من هذه الفضيحة التي تسبب بها يوسف لابنته. وفق “روسيا اليوم”