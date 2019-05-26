نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنيا 2019

ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم، نتيجة الشهادة الإعداية في المنيا 2019 ، بشوق بالغ للإطمئنان على النتائج ولا سيما بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات جميع المواد في الترم الثاني لهذا العام 2019/2018م، حيث بدأت بعدها مباشرة أعمال التصحيح لجميع المواد ثم الرصد والمراجعة، وبدا كنترول الشهادة الإعدادية في المحافظة بتجهيز النتيجة بشكل كامل وبأسرع وقت ودقة متناهية لتحقيق مبدأ تكافوء الفرص بين جميع الطلاب .

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا 2019

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ، والتي تنقسم إلى ثلاثة قطاعات هي وسط وجنوب وشمال، لتتفرع إلى 6 إدارات هي العدوة ومغاغة وبني مزار ودير مواس وملوي وبني مزار، وبمجرد انتهاء أعمال الرصد والمراجعة لكل تلك الإدارات التعليمية أصبح متاح الآن لجميع الطلاب في المنيا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا الترم الثاني 2019 ، برقم الجلوس والإسم .

اعتماد محافظ المنيا لنتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2019

ينتظر جميع طلاب الشهادة الاعدادية، اعتماد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، لنتيجة الشهادة الاعدادية بعد تجهيزها بصورتها النهائية من قبل كنترول الشهادة الاعدادية في المحافظة، تمهيدًا لرفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

Advertisements

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الترم الثاني 2019

من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني برقم جلوس الطالب من خلال الضغط على الرابط التالي :

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2018 م .

رابط آخر : البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا

← إقرأ أيضاً: