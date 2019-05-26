أدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط امتحانات الدور الأول في جميع المواد في نهاية العام الدراسي 2018م، وبدأت بعدها اعمال التصحيح والرصد والمراجعة، تمهيدًا لإظهار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2019 ، وينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بشغف بالغ الاستعلام عن النتيجة للإطمئنان على مستقبل ابنائهم، حيث تعتبر الشهادة الإعدادية مفترق طرق للتعليم العام او الفني .

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2019

ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بشغف بالغ نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة أسيوط 2019 ، وقد كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019 نهاية الأسبوع الجارى، بعد اعتمادها من اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وذلك بعد أن يتم تجهيز الكشوف النهائية لها من قبل كنترول الشهادة الاعدادية في المحافظة .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2019

خصصت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط رابط لإظهار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2019 ، وذلك بإدخال رقم جلوس الطالب والطالبة لتظهر بعدها النتيجة، وذلك تيسرًا على الطلاب واولياء أمورهم، وسوف تقوم مديرية التربية والتعليم بتوزيعها على المدارس التابعة لكافة إدارات المحافظة، ويمكن لجميع طلاب محافظة اسيوط الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي : ( إضغط هنا ) .

تهنئة الموقع

يتقدم أعضاء موقع نجوم مصرية بالتهنئة الخالصة لجميع الطلاب الناجحين في محافظة سوهاج ولجميع الطلاب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية

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