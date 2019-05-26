تراند اليوم : خالد يوسف يقاضي بسمة وهبة – وثيقة

استضافت المذيعة المصرية، بسمة وهبة، ياسمين الخطيب طليقة المخرج المصري خالد يوسف، ضمن برنامجها (شيخ الحارة)، وتحدّثت عن علاقتهما بالتفاصيل، ورغم انتقاد بسمة ومطالبة الإدارة بالمونتاج لأنها تحدثت عن شخصيات مهمة، إلا أن (القاهر والناس) رفضت ونرت الحلقة، واستقالت بسمة.

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ما قالته ياسمين الخطيب أغضب خالد يوسف، ونشر بياناً ردّ فيه على تصاريح طليقته، وهدد بسمة وهبة برفع قضية ضدها، وقال:

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(لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس وبرنامج شيخ الحارة، ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي، ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير خالد يوسف، والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كمًا هائلاً من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم بنتي).

تابع يوسف: (كلفت المحامي أيضا برفع قضايا علي كل من روج عني أكاذيب طوال الفترة الماضية متعمدًا التشهير بما فيها المواقع الصحفية وأصحاب قنوات اليوتيوب الذين يألفون الأساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الأساليب المنحطة فعشق الترند والشهرة ليس علي جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسؤولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي وكل اصحاب الفيديوهات المنشورة والذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الامور ويروجون لاشاعات من وحي خيالهم، سأرد علي الجميع بالقانون لاني لدي امل ان يكون لدينا دولة قانون).

كل ما حدث مع بسمة وهبة سببه النجاح الكبير الذي حققته في برنامجها (شيخ الحارة) في رمضان 2019.