شاهد: مسلسل كلبش 3 الحلقة الواحد والعشرون 21 - أحداث غريبة وشيقة

وقعت حادثة غريبة في الحلقة العشرين من مسلسل كلبش 3 بطولة أمير كرارة المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2019، لتطلق العنان لمشاهد أخرى شيقة ومثيرة في الحلقة 21 حيث جاء فيها أن الشاب يفجر نفسه ليموت هو والضابط حسام بعد فشله بمحاولة إقناعه بأن ما يفعله خطأ.

لمشاهدة مسلسل كلبش 3 الحلقة 21 اضغط هنا

وجاء في الحلقه العشرين من مسلسل كلبش 3 أن عوني قبل انتحاره يترك خطاب سري للغاية لجلال خطاب يذكر فيه كل تفاصيل علاقته بأكرم صفوان وكيف أبتزه من خلال تهديد حياة زوجته، فيما يقوم سليم الأنصاري بإخراج الحقيبة التي طلبها منه أكرم صفوان من المطار.

وجاء ذلك بعد أن عرف أنها تحتوى على لاب توب علمًا بأن سميح متخصص في الأى تي، كما ويضطر سليم لإخراج الحقيبة في الحلقة 20 من مسلسل كلبش 3 لأنها كانت تحتوى على مجموعة من الحقن التي ستساعد في شفاء ابنه المريض.

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واستمرت أحداث الحلقه 20 من مسلسل كلبش 3 فها هو أكرم صفوان يخطط لعقد مؤتمر صحفي في سيناء في حضور أجانب ويوهم الجميع أنه مؤتمر إنساني، ولكن هناك يجند شاب لتفجير نفسه وهو ما يعيدنا لبداية الخبر أعلاه.

وعرض الفنان أمير كرارة مسلسل كلبش الجزء الأول والجزء الثاني في رمضان 2017،2018، حيث حقق في الأجزاء الاثنين نجاحًا ملحوظًا.

ويؤدي بطولة مسلسل كلبش 3 النجم أمير كرارة برفقة الفنان أحمد عبد العزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، وهيدي كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وأيضاً كوكبة من ألمع نجوم الفن.