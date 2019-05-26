حقيقة الخلاف بين هند صبري ودرّة

شهدت العلاقة التي تجمع بين الفنانتين التونسيتين هند صبري ودرّة، توترًا ملحوظًا، وتازّمت العلاقة أكثر بعدما تواردت تصريحات تفيد بأنّ هند صبري لن تقبل الدخول في عمل فني إذا كانت تتواجد فيه مواطنتها درّة، وذلك على صعيد المستقبل المنظور.

ووفقا لمجلة “لها”، اعتبرت درة بأن تصريحات هند غريبة خصوصا مع عدم وجود أي عروض فنية من الممكن أن تجمع بينهما، الأمر الذي أغضب جمهور درة الذين عبروا عن انزعاجهم من التصريحات التي نسبت إلى صبري. في حين أكد بعض الاشخاص أن الامر لا يتعدى كونه محاولة من البعض للإيقاع بين النجمتين وذلك بعد تأكيد صبري خلال استضافتها في برنامج “رسايل” أنه لا يوجد أي خلاف بينها وبين أي نجم، وقدمت خلال اللقاء التهنئة لها على مسلسلها الجديد التونسى “المايسترو”.

وخلال اللقاء أكدت أنه في حال جمع بينهما عمل فني سيكون اسمها هو الأول على التتر، الأمر الذي أحدث الجدل الكبير بين جمهور النجمتين، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

لكن في المقابل، درّة التزمت الصمت ولم ترد حتى الآن بشكلٍ رسمي، على أيٍ من تصريحات مواطنتها الفنانة هند صبري، فيما لم تنشر أي تصريحات على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، سوى أحدث إطلالتها فقط.