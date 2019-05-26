انهى طلاب الشهادة الاعدادية منذ أيام أداء الامتحان في جميع مواد الصف الثالث الاعدادي، لاتمام حلقة التعليم الاساسي والانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي بفرعيه العام والفني، وفور انتهاء الامتحانات، بدأت أعمال التصحيح والتجميع ليقوم كنترول الشهادة الاعدادية بعمليات الرصد والمراجعة بكل سرعة ودقة ليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم على نتائجهم، وهم يواصلون الليل بالنهار لإخراج نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019 في أسرع وقت ممكن .

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019

ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019 ، والتي من المنتظر أن يتم تجهيزها خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيدًا لعرضها على المحافظ السيد اللواء خالد عبد العال، لاعتمادها والكشف عن أسماء أوائل المحافظة في الشهادة الاعدادية العامة والمهنية، وكذلك الاعلان عن نسبة النجاح، ومن ثم إظهارها لجميع الطلاب .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019

يتم الآن وضع اللمسات النهائية لنتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة، وذلك بعد مراجعتها بشكل نهائي، تمهيدًا لرفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ليتسنى لجميع الطلاب والطالبات التعرف على نتائجهم وطمأنة زويهم، وذلك بالدخول على الرابط التالي :

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019 .

تهنئة الموقع

يهنئ موقع نجوم مصرية جميع الطلاب والطالبات بالنجاح ويتمنى لجميع الطلاب في كل المراحل دوام التوفيق والنجاح .

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