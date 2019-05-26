روابط نتائج السادس الإعدادي العراقي 2019 بغداد والبصرة وجميع محافظات العراق- سجل بياناتك واعرف...

نتائج السادس الإعدادي العراقي 2019 بغداد والبصرة وجميع محافظات العراق الدور الأول من أهم نتائج العراق 2019 التي تشغل بال الرأي العام، ولهذا يعرض موقع نجوم مصرية روابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2019 العراق بالرقم الامتحاني عبر العديد من المواقع أهمها موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز وشبكة أخبار الناصرية.

نتائج السادس الإعدادي العراقي 2019

أيام قليلة تفصل طلاب العراق عن معرفة نتائج السادس الإعدادي العراقي 2019 بغداد وجميع المحافظات، حيث أوشكت أعمال تصحيح نتائج الصف السادس 2019 على الانتهاء من تصحيح جميع المواد والتي كالتالي :

اللغة العربية

التربية الدينية

اللغة الإنجليزية

الرياضيات والفيزياء

العلوم والأحياء

اللغة التركمانية

الفلسفة

الآداب

نتائج السادس الإعدادي العراقي الدور الأول



لم تسجل امتحانات نتائج السادس الإعدادي العراقي 2019 الدور الأول أي شكاوى سوي امتحان مادة التربية الإسلامية التي تم إعادته بعد أن تم تسريبه، ولهذا أعلنت وزارة التربية الوطنية العراقية إعادة الامتحان في موعد أخر وإبعاد الطلاب الغاشين ويعتبروا راسبين هذا العام.

ولكن باقي المواد امتحانات نتائج السادس الإعدادي 2019 الدور الأول لم تسجل أي خلافات وجاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولهذا من المتوقع أن تتخطي نسبة نجاح نتائج الصف السادس الإعدادي 2019 العراق أكثر من 73%.

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سجل وأعرف نتائج السادس الإعدادي العراقي



في إطار حرص موقع نجوم مصرية بتوفير نتائج العراق لجميع الطلاب، يمكن لطلاب الراغبين في الحصول على نتائج السادس الإعدادي العراقي الدور الأول، كتابة بياناتهم الخاصة في تعليق أسف الخبر، الاسم والرقم الامتحاني والقسم والمحافظة، وسيتم عرض نتائج السادس 2019 فور اعتمادها.

موقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز وشبكة أخبار الناصرية

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي العراقي بالرقم الامتحاني بجميع الأقسام العلمي والأدبي والديني والإحيائي من خلال الروابط التالية :

موقع وزارة التربية العراقية

موقع السومرية نيوز

شبكة أخبار الناصرية

متابعة نتائج السادس الإعدادي العراقي الدور الثاني

لا تزال أعمال تصحيح نتائج الصف السادس الإعدادي 2018 العراقي مستمره حتى الآن.

لم تم تحديد موعد نهائي لإعلان نتائج السادس الإعدادي العراقي 2018 ترقبونا.

نترقب مع طلابنا لحظة اعتماد نتائج العراق 2018 من أجل توفير البحث والجهد على أبنائنا وتتمني إدارة موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب العرب.

من المقرر أن يتم بدء الفصل الدراسي 30-9-2018 لجميع المراحل التعليمية.

جاري رفع نتائج العراق للصف السادس العراقي الدور الثاني.

يمكن الآن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي العراقي 2018 الدور الثاني بالرقم الامتحاني .

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