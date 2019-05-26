رابط نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2019 برقم الجلوس | احصل عليها الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ للعام الدراسي الحالي 2019 الفصل الثاني أصبح متاحاً الآن بعد عتماد النتيجة بنسبة نجاح 85.76%، مرحلة الشهادة الاعدادية تمثل مرحلة انتقالية من الإعدادية إلى الثانوية حيث مرحلة أكبر وأصعب ومهمة لجميع الطلاب والطالبات، فنتيجة الصف الثالث الإعدادي تحدد شكل تلك المرحلة القادمة، باختلاف نوع الثانوي سواء عام أو الفني التجاري أو الصناعي أو الزراعي فهو ذو أهمية لكل الطلاب والطالبات، وبإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ تحددت نتائج الطلاب استعداداً للفصل الدراسي الثاني، وأصبح رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ متاح حالياً للطلاب.

تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وذلك فور اعتمادها من خلال المحافظ في كل محافظة على حدى، والتي تتم بعد الانتهاء من الاختبارات من قبل الطلاب وتصحيحها وتجميع ورصد الدرجات بكافة الكنترولات، وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في كافة إدارات محافظة كفر الشيخ (إدارة الحامول التعليمية، إدارة مطويس التعليمية، إدارة الرياض التعليمية، إدارة كفر الشيخ التعليمية، إدارة بلطيم التعليمية، إدارة بيلا التعليمية، إدارة دسوق التعليمية، إدارة قلين التعليمية، إدارة فوة التعليمية، إدارة سيدي سالم التعليمية)،تم إعلان رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

من خلال موقع البوابة الإلكترونية محافظة كفر الشيخ يمكن لكل طالب كتابة رقم الجلوس والاسم في الأماكن المخصصة لها على رابط موقع نتيجة اعدادية كفر الشيخ.

بمجرد انتهاء عملية التصحيح والتجميع والرصد للدرجات تم اعتماد النتيجة الخاصة بشهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) من خلال محافظ كفر الشيخ، حيث تأتي تلك المحافظة بعد إعلان نتائج تلك المحافظات الإسكندرية والجيزة على الترتيب، حيث تعد تلك أولى المحافظات في إعلانها للنتائج إلكترونيا، على عكس بعض المحافظات بجمهورية مصر العربية التي لا تتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا.

والجدير بالذكر أن بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ توجد عمليات التظلم لكل مادة والتي تدفع رسوم كل منها على حدا، وأخيرا نرجو النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي.

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