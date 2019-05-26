“تعليم البحيرة” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 مواقع البوابة الإلكترونية...

يترقب الطلاب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 نهاية الأسبوع الحالي، وذلك فور اعتمادها من اللواء هشام آمنه بعد انتهاء مرحلة التصحيح وتجميع الدرجات للانتهاء من إتمام نتائج الفصل الدراسي الثاني وإعلانها في الحال لجميع إدارات محافظة البحيرة.

اعلن تعليم البحيرة عن استعداد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لنشر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلابها خلال هذا الأسبوع بعد عملية الاعتماد مباشرة، وسيتم تحديد الموعد شكل نهائي خلال ساعات ليتعرف جميع الطلاب على موعد ظهورها.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019

وأشار سيادته في تصريحات صحفية أن هناك نحو 92 ألف طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي، ينتظرون إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2019 الترم الثاني، وذلك عبر مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وهناك نحو 2631 مدرس ومدرسة بمختلف المواد، يتواجدون بـ 9 مراكز تصحيح بالمحافظة، لسرعة إنجاز مهمة التصحيح على الوجه الأكمل، وأقر سيادته أنهم بالفعل يقومون بجهد كبير خلال الأيام الماضية.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2018 عبر مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من هنا

بلغت نسبة النجاح في نتيجة إعدادية البحيرة إلى 72.4% بعد اعتمادها من اللواء هشام آمنة، وكان عدد الطلاب الذين تقدما لامتحانات الفصل الدراسي الأول إلى 90 ألف و260 طالب وطالبة.

تمكن العديد من الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 بعد ظهورها منذ ساعات، حيث نستقبل تعليقات الطلاب ليحصل كل طالب على الشهادة بالدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

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وأثناء مرور السيد وكيل الوزارة على الكنترول، لم يلاحظ أي قصور في أي لجنة تصحيح، بل بالعكس وجد المعلمين يتأخرون عن موعد الانصراف المقرر لهم، وقد قدم سيادته لهم شكرا خاصا على هذه المجهودات، وقال أنه يتمنى أن ترتقي محافظة البحيرة في العملية التعليمية، وتظهر بمستوى مشرف خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

نشرف على متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 أول بأول من أجل أن يحصل كل طالب على درجاته ومعلومات تخص ظهورها من موعد وروابط الاستعلام برقم الجلوس، وفي القريب نعلن لكم عن اعتمادها رسميا.

سوف تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 على مدار اليوم، حيث يتم اعتمادها ورفعها في الحال أمام الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة بالمحافظة ومديرية التربية ليتعرف كل طالب على الدرجات كاملة والمجموع الأساسي فور الإعلان عنها.

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لاعتماد نتائج الطلاب الثالث الإعدادي خلال منتصف الأسبوع الحالي، وذلك لتحديد موعد انتهاء التصحيح غدا الأحد، وبذلك سيتم ترقبها لكم لظهورها في أي ساعة مقبلة، ويتم التعرف على النتيجة فور ظهورها عبر الرابط الموضح، وهو الذي يتم رفع النتائج عليه.

البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة 2019



تمثل البوابة الإلكترونية هي الرابط بين الطلاب ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة لنهاية العام الدراسي، حيث تستعد البوابة لنشرها لجميع أبناء محافظة البحيرة، ليحصل كل طالب على درجاته في هذا الفصل الدراسي مع بيان بالتفصيل لدرجات الترم كاملة بجميع المواد الدراسية.

ونحب أن نطمئن كل أولادنا وبناتنا في المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة، أننا سنقوم بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال مجلة نجوم مصرية خلال الأيام القادمة وقبل نهاية شهر مايو الجاري، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

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نضع نصب أعينا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 والتي تمثل من كبرى المحافظات في عدد الطلاب، لذا سوف تحظى معنا باهتمام على مدار الساعة لوضع ميعاد لها عند توافره من قبل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وسيتم نشر لكم روابط الاستعلام عند اعتمادها.

مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

يتطلع جميع الطلاب بمحافظة البحيرة إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فور اعتمادها، ولكن كافة الأخبار تؤكد أن النتائج لا تزال قيد التصحيح والمراجعة، حيث تقوم أعمال الكنترول على قدم وساق لإعلان النتيجة في وقت قريب للغاية.

تمثل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة همزة الوصل بين الطلاب والمدرسة بطريقة إلكترونية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 خلال تواجدك بالمنزل وبدون الذهاب إلى المدرسة للتعرف على نتيجتك، سيتم نشرها لكم في الحال فور الاعتماد فتابعونا.

نحن في انتظار ومتابعة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 والتي يتطلع إليها آلاف الطلاب من أبناء مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك إلكترونيا عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ونطمئن الطلاب بعدم ظهور النتائج حتى الآن وفور الاعتماد سيتم نقل لكم الخبر في الحال.

نظل في تغطية مستمرة وحصرية حول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 وبجميع مدارس ومدن وقرى البحيرة، سوف نعلن لكم عن ظهورها خلال الأسبوع الجاري، من المقرر أن تنتهي مديرية التربية والتعليم من التصحيح لنشرها فورا للطلاب.

من المتوقع أن تبدأ نتائج الإعدادية بالبحيرة في الظهور خلال ساعات قليلة، ونترقب لكم الأخبار حول اعتمادها وموعد نشرها رسميا عبر الإنترنت لنقوم بمتابعتها لكم في الحال، ضع رقم جلوسك لتحصل على نتيجتك أولاً.

سوف تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2019 خلال أيام قليلة للغاية، حيث تعمل نخبة كبيرة من المعلمين على تصحيح ومراجعة دقيقة لإجابات الطلاب وتدوين الدرجات إلكترونيا لرفعها بمجرد الاعتماد، وسوف نتابع لكم ظهورها لحظة بلحظة.

من المقرر أن يبدأ الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة خلال ساعات قليلة، حيث سيكون موعدنا غدا الأربعاء لاعتماد النتائج النهائية لوزارة التربية والتعليم لطلبة وطالبات البحيرة والإدارات التعليمية التابعة لها برقم الجلوس.

تتصدر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2019 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الأخيرة، التي تكون فاصل بين الطلاب والنتائج التي تظهر بمجرد اعتمادها، وسوف نتابع معكم لنشر أخبار وتفاصيل إعلانها من خلال مديرية التربية والتعليم.

ازداد القلق مع تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة، وذلك بعد إعلان جميع نتائج الطلاب بأغلب محافظات مصر، ولكن نطمئن الطلاب أن المديرية تعمل على الانتهاء منها لاستخراجها خلال الساعات المقبلة.

لا زالنا نترقب بأعينكم أخبار جديدة حول اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، والتي سوف يتم صدورها خلال الساعات المقبلة، حيث أن أعمال الرفع استغرقت بعض الوقت مما أدى إلى تأخرها في الإعلان، وسيتم متابعتكم بتقرير شامل عن ظهورها فور اعتمادها.

أشارت بعض الأخبار الأخيرة عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 خلال الساعات المقبلة ويتم نشرها لكم فور الاعتماد للبحث عنها برقم الجلوس واسم الطالب.

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