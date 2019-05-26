تراند اليوم : خالد يوسف يحسم الجدل حول زواجه من ياسمين الخطيب ويقرر مقاضاتها

كشف المخرج خالد يوسف أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة عبر شاشة "القاهرة والناس".

وقال يوسف عبر حسابه بتطبيق إنستغرام: "لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية علي قناة (القاهرة والناس) وبرنامج (شيخ الحارة) ومذيعته وضيفة حلقته اليوم"، في إشارة الى طليقته الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب.

وأضاف: "هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي ولم يكن لدى مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كماً هائلاً من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم ابنتي".

وأكمل: "كلفت المحامي أيضاً برفع قضايا علي كل من روّج عني أكاذيب طوال الفترة الماضية متعمداً التشهير بما فيها المواقع الصحافية وأصحاب قنوات اليوتيوب الذين يؤلفون الأساطير طمعاً في التريند والمزيد من الاشتراكات بكل الأساليب المنحطة ‎فعشق التريند والشهرة ليس على جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات ‎وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي وكل أصحاب الفيديوهات المنشورة والذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الأمور ويروّجون لإشاعات من وحي خيالهم.. سأرد على الجميع بالقانون لأني لديَّ أمل أن يكون لدينا دولة قانون".