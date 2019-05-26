حقيقة إيقاف بسمة وهبة عن العمل

أصدرت نقابة الإعلاميين المصريين أمس السبت قراراً بإيقاف مقدمة برنامج شيخ الحارة بسمة وهبة عن النشاط الإعلامي بحجة مخالفة ميثاق الشرف الخاص بالعمل الصحفي.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة اللجنة التأسيسية للنقابة، في جلستها المنعقدة يوم السبت، بشأن ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين من تجاوزات "مهنية وأخلاقية" ببرنامج شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس.

وقال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين طارق سعدة إن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بوقف بسمة وهبة بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما لاحظه من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، التي خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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وأضاف سعدة، في بيان له، أن الحلقة خالفت أيضًا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

وكشفت نقابة الإعلاميين المصريين عدم قيد الإعلامية بسمة وهبة بجداول العضوية وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.

وواجه برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، العديد من الشكاوى، وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة، بحسب "روسيا اليوم".