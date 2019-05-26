تراند اليوم : بالفيديو- بعد إلقاء القبض عليهما بسبب فيديو إباحي.. هذا ما تفعله منى فاروق وشيما الحاج بالسجن

كشف محامي الممثلتين المصريتين ​منى فاروق​ و​شيما الحاج​، ​حسين بكار​، أن موكلتيه تصلّيان الفجر جماعةً داخل سجنهما، وتدعيان على مَن سرّب الفيديو الفاضح، لأنهما متضرّرتان كل الضرر، فليس من المعقول أن تتسببا في فضح نفسيهما، بنشر فيديو يدينهما.

وقال بكار في برنامج "انفراد" الذي يقدمه الإعلامي ​سعيد حساسين​ على فضائية "الرافدين"، إنه يأمل في حصول موكلتيه على إخلاء سبيل خلال ساعات ثم البراءة، مؤكداً أن "قضاء مصر عظيم".

فيما نفى بكار ما تم تداوله في الأونة الأخيرة أن هناك أطرافاً أخرى تم القبض عليها، منها فتاة ثالثة، ضالعة في القضية.