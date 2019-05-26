علامات ليله القدر ودعاء العشر الأواخر من رمضان

أكد المفتي السابق للجمهورية المصرية علي جمعة خلال لقائه في برنامج الله أعلم على قناة cbc أن الدخول في ليلة القدر لا يكون إلا في ليلة وترية من العشر الأواخر في رمضان وتظهر علامات ليله القدر في اليوم التالي.

وأضاف جمعة أن أول علامات ليلة القدر في اليوم التالي تجد الشمس مطفأة أي ليست متوهجة كعادتها، ويعم الليل سكونًا تامًا بأن يخلو من نباح الكلاب.

بالإضافة إلى حالة الجو فتجد الجو في ليلة القدر لطيف والحرارة منخفضة نسبيًا عن باقي الأيام.

وأوضح أن المؤمن يمكن أن يشعر بليلة القدر ولكن بتوفيق من عند الله وقال:" لمن يريد أن يرزقه الله بليلة القدر عليه بالليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان.

ودعا جمعة إلى أن يحرص كل مسلم على الرزق الحلال قائلاً:" فهو الأساس لاستجابة الدعاء"، بحسب " بوابة الاهرام".

اقرأ/ي ايضًا: نص دعاء العشر الأواخر من رمضان وفضله

دعاء ليله القدر

خير ما ندعو به المولى – عز وجل – في هذه الليلة المباركة هو دعاء النبي - صلوات الله عليه وسلم - الوارد في حديثه الوارد عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت:" قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟" قال قولي:" اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

ويُستحب للمسلم أن يحقق في هذه العشر مفهوم العبودية لله في حياته، وأن يركز على تزكية نفسه وإصلاح قلبه وذلك من خلال الإكثار من قراءة القرآن الكريم، الإكثار من التقرب إلى الله بالأدعية والأعمال الصالحة، والاجتهاد بقيام الليل، والاعتكاف قدوة بنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم.

Advertisements

أدعية في العشر الأواخر من رمضان:

اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليالي المباركة، والطف بنا، وأجرنا من النار، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليالي المباركة.

اللهم تقبّل صيامنا، وقيامنا، وصلاتنا، ودعاءنا، وسائر أعمالنا، وبلّغنا برحمتك ليلة القدر، يا أرحم الراحمين.

اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يارب تقبل منا وعلى طاعتك أعنّا وأكرمنا ولا تهنّا.

اللهم إني أسألك حسن الصيام، وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.