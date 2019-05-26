فكاهة هنيدي و احمد فهمي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تابع رواد مواقع التواص الاجتماعي طرافة السخرية بين الفنان أحمد فهمي والفنان محمد هنيدي بعد نشر الأخير صورة أحمد فهمي مرتدياً الحجاب ضمن مشاهد مسلسل الواد سيد الشحات.

وكتب هنيدي على صورة أحمد فهمي:" مبروووك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع"، وجاء رد فهمي بطريقة فكاهية فنشر صورة لهنيدي من عمل قديم له جمعه بالفنان الراحل علاء ولي الدين، ويظهران فيها مرتديين منديلاً على الرأس معلقًا:" أنا لما اتحجبت قررت التزم.. مش مبين نص شعري".

يلعب دور البطولة في مسلسل الواد سيد الشحات بجانب الفنان احمد فهمي الفنانة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن ودينا محسن ومحمد ثروت، ويعرض عبر قناة dmc في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بحسب "مصراوي".