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تراند اليوم : ياسمين الخطيب تكشف سر رفض خالد يوسف الاعتراف بزواجهما

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ياسمين الخطيب تكشف سر رفض الاعتراف بزواجهما | | جريدة الخليج 365

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انجي بيومي

أرجعت الإعلامية ياسمين الخطيب، رفض الفنان خالد يوسف، الاعتراف بزواجهما، إلى ما اسمته “مواءمة عائلية”، قائلة،: “دي مواءمات عائلية، هو الأحسن ليه أن يُشاع أن ما حدث بيبنا مجرد علاقة أفضل من زواج، لأن الست هي اللي بتتضرر”.

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من ناحية أخرى، ذكرت “الخطيب ” خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه ببرنامج “شيخ الحارة” على فضائية “القاهرة والناس”، مساء السبت، أن والدها علّمها لعبة الطاولة منذ الصغر، وقال لها، “عشان لما تتجوزي جوزك مش يسيبك ويقعد على القهوة”، ولكن كل من تزوجتهم لا يلعبون الطاولة.

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