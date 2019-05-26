ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 البوابة الإلكترونية – مديرية التربية...

اعلن الدكتور مختار شاهين صباح اليوم الأحد باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 خلال ساعات قليلة عقب اعتمادها اليوم من اللواء سيد عباس، محافظ المنوفية، ولقد انتهت مديرية التربية والتعليم من تصحيح أوراق إجابات الطلاب للصف الثالث الإعدادي، ويتم ظهورها على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019

لقد صرح وكيل تعليم المنوفية مختار شاهين باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية اليوم الأحد، وأضاف بأن نسبة النجاح ارتفعت كثيرا وذلك مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى 70.5%، وسيتم توافر النتيجة اليوم عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية فور الاعتماد من المحافظ.

اعتمد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية لنصف العام والتي بلغت 82.11%، وبذلك تكون نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، ويمكنكم الحصول عليها عبر تلك الروابط المتوفرة.

احصل على نتيجة إعدادية المنوفية رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية رابط البوابة الإلكترونية للمحافظة

نشرنا درجات جميع الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية من خلال التعليقات، ويمكن أن تحصل على نتيجتك التي أصبحت متاحة الآن بكل سهولة من خلال الروابط الموضحة أو اترك لنا تعليق وبالتوفيق لكم جميعاً.

وقد أوصى السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من السادة المدرسين والمدرسات بضرورة سرعة الانتهاء من التصحيح والرصد، حتى يقوم سيادته بعرض نتيجة الشهادة الإعدادية النهائية على السيد المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط، حيث من المتوقع أن يتم اعتمادها في منتصف الأسبوع الجاري على أقصى تقدير، وقال عمار في بيان صحفي، أنه سيقوم بتكريم أوائل الطلاب على مستوى المحافظة، والذين حصلوا على أعلى الدرجات في الامتحانات خلال الترم الأول.

بينما من المتوقع أن يقوم الدكتور هشام عبد الباسط بالاتصال تليفونيا بأوائل الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2018، وشهادة الثانوية العامة، بعد امتحانات آخر العام الدراسي “الترم الثاني” للعام الدراسي الجاري، للحضور إلى مقر ديوان عام محافظة المنوفية، ليشهدوا مع أولياء الأمور حفل تكريم الطلاب الأوائل في مختلف الشهادات والمراحل التعليمية، تشجيعا من الدكتور هشام على مواصلة التفوق والنجاح.

حرصا من إدارة الموقع على توفير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 أمام جميع الطلاب، يمكنكم الآن الاستعلام عن النتائج عبر تلك الروابط الموضحة لكم، وذلك للوصول لها فور اعتمادها، وسيتم نشر لكم خبر الاعتماد ونسب النجاح فيما بعد ليتعرف الطالب على النتيجة وأوائل الطلاب على مستوى المحافظة والإدارات التعليمية بالمنوفية.

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ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019

نتابع ونترقب لكم أجدد الأخبار الحصرية حول موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد لإعلانها قبل الظهور بساعات، حتى يترقبها الطلاب فور ظهورها، وسيتم الحصول على نتائج الإعدادي بالمنوفية قريبا جدا.

اعتماد صباح اليوم الدكتور هشام عبد الباسط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2019، ويمكنكم الحصول على النتيجة الآن بكل سهولة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

اقترب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، حيث يترقب الجميع إعلان مجموع ودرجات سنة ثالثة والتي تأتي في الأهمية بعد الثانوية العامة في مدارس مصر.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية تستعد لرفع نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2019

من ناحية أخرى أكد رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أن موقع الوزارة سيقوم بنشر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، سواء نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019، أو حتى صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والاعدادية، من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم الرسمية، والتي تم نشرها، حيث من المتوقع أن يشهد رفع نتائج كل المحافظات، ليكون مصدرا رئيسيا لمعرفة النتيجة.

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد عمارة، أن هناك نحو 63 ألف طالب وطالبة بمحافظة المنوفية، أدوا امتحانات نصف العام، موزعين على 373 لجنة بالمدارس والمراكز، “أشمون، الشهداء، قويسنا، مركز تلا، الباجور، بركة السبع، منوف، السادات، شبين الكوم”، حيث يترقبون هذا الأسبوع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 ألترم الأول برقم الجلوس، حيث يتم نشرها على البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، وعبر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية موقع وزارة التربية والتعليم.

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الطلاب يبحثون عن: موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

قررت وزارة التربية والتعليم بالمنوفية نشر نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع الحالي، بعد أن تنتهي أعمال الكنترول في الحال ليتم اعتمادها.

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2019 خلال أيام قليلة، ومن المقرر أن تنتهي من المديرية خلال بضع ساعات لإرسالها للاعتماد للمحافظ ونشرها في الحال عبر بوابتها الإلكترونية.

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