السعودية: رابط ابشر للتقديم لوظائف الدفاع المدني 1440

أعلنت مديرية الدفاع المدني السعودية اليوم الأحد بدء استقبال طلبات الالتحاق في الوظائف الجديدة في فروع الدفاع المدني في محافظات المملكة من خلال بوابة أبشر للتوظيف لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الاحد 21 رمضان وحتى يوم الخميس 25 رمضان.

وطرحت مديرية الدفاع المدني رتب الوظائف في المديرية حيث توفر رتبة عريف لحملة دبلوم الكلية التقنية والكليات المتوسطة ورتبة جندي أول وذلك لحملة دبلوم بعد الثانوية العامة لا تقل مدته عن سنة أو سنتين ورتبة جندي وذلك لحملة الشهادة الثانوية العامة أو التجارية أو الصناعية أو الفنية أو المعاهد الثانوية.

رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر أبشر 1440 اضغط هنا

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ويشترط للمتقدم لوظائف مديرية الدفاع المدني أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويترواح عمره بين 17_30 عام ويحمل بطاقة هوية سارية المفعول.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية، وألا يقل طول المتقدم عن 168 سم، على أن يكون طوله متناسب مع وزنه وفقًا للائحة الطبية للقبول والتسجيل في وزارة الداخلية، بحسب "أهم الأخبار".

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص، بحيث يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

كما تشترط مديرية الدفاع المدني أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة عسكرية.