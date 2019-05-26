تراند اليوم : بسمة وهبة تقدم استقالتها من ”القاهرة والناس“ بعد عرض حلقتها مع ياسمين الخطيب

تقدمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، باستقالتها من قناة ”القاهرة والناس“، بعد خلافات نشبت بينها وبين إدارة القناة، إثر عرض حلقة الفنانة التشكيلية والإعلامية ببرنامجها ”شيخ الحارة“.

وأوضح مصدر داخل القناة، لـ“الخليج 365“ أن بسمة وهبة، طلبت من إدارة القناة، عدم عرض حلقتها مع ياسمين الخطيب، بعدما صرحت عن أسماء عدة شخصيات عامة، وسردت تفاصيل حدثت بينهما.

وأكد المصدر، أن بسمة وهبة، فوجئت بعرض الحلقة خلافًا لاتفاقها مع المحطة، منوهًا أنها كانت مُحقة في طلب عدم عرض الحلقة، والدليل أن القناة اضطرت لحذف فيديوهات الحلقة من قناتها عبر ”يوتيوب“ بعد طرحها بساعة واحدة.

ونوّه المصدر، إلى أن إدارة القناة رفضت إعادة عرض حلقة ياسمين الخطيب، وحلّ مكانها، إعادة عرض حلقة الإعلامي جورج قرداحي، التي عرضتها القناة قبل أيام.

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وكانت ياسمين الخطيب، أدلت بتصريحات عديدة أبرزها ما قالته عن المخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، المتورط في فضيحة الفيديوهات الجنسية الشهيرة.

وأعلنت ياسمين الخطيب، عن تلقيها مكالمات ورسائل تهديد من فرنسا، موضحًة: ”منزلي تحت حماية فرد أمن واحد فقط، لكني في حماية عشرات الآلاف من الأصدقاء والأحبة، وقبلهم الحي الذي لا يغفل“.

وفي وقت سابق قررت نقابة الإعلاميين في مصر، وقف الإعلامية بسمة وهبة بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء.

وقال نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعده، إن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم الـ19 من مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.