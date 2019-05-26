تراند اليوم : ياسمين الخطيب ترد على اتهامها بانها “خطافة رجالة”

انجي بيومي

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن علاقتها بطليقها الثاني “أبو أولادها” جيدة للغاية، وعلاقتها طيبة مع أسرته سواء والدته أو والده، كما أن علاقتها جيدة بزوجته الحالية وهي بمثابة أم ثانية لأبنائها.

وردت “الخطيب ” خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه ببرنامج “شيخ الحارة” على فضائية “القاهرة والناس”، مساء السبت، على الاتهامات التي وجهت لها بأنها “تخرب البيوت وخطافة رجالة”، وذلك عقب زواجها من المخرج خالد يوسف، قائلة: “الناس شايفين من زاوية واحدة فقط، الفترة اللي ارتبط بيها بخالد كان منفصل عن مراته”.

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وأضافت، أن الفترة التي ارتبطت بها بـ خالد يوسف قال لها إنه منفصل عن زوجته التي تعيش في فرنسا بينما يعيش هو في القاهرة بمفرده ويسافر مرتين سنويًا لباريس مدة كل زيارة 4 أيام من أجل رؤية ابنته.