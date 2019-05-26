“فحص نتيجتك” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة “ثالثة اعدادي” برقم...

ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية “ثالثة إعدادي” الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك من خلال رقم الجلوس، وبعد ساعات فقط من نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدأت لجان التصحيح المنتشرة في مختلف الإدارات التعليمية أعمالها ومباشرة مهامها على الفور لإتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي للطلبة والطالبات في أسرع وقت ممكن، بعد نهاية الامتحانات مباشرة، وسنضع لكم من خلال المقال روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

احتمالية ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة ينتظرها الطلاب وأولياء أمورهم بين الحين والآخر خلال الأيام المقبلة، بمختلف المدارس التابعة للمحافظة، ومنها إدارة شرق مدينة نصر، إدارة المطرية، إدارة النزهة، إدارة مصر الجديدة، إدارة المرج، إدارة الزيتون، إدارة وسط القاهرة، إدارة حدائق القبة، إدارة منشأة ناصر، إدارة شبرا، إدارة التبين، إدارة الزاوية، إدارة البساتين، إدارة الشرابية، إدارة المعادي، إدارة السلام، إدارة روض الفرج، إدارة عين شمس وغيرها.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

ننشر لكم روابط نتيجة ثالثة إعدادي محافظة القاهرة فور ظهورها، ويمكنك الحصول عليها برقم الجلوس من بوابة نتائج التعليم الأساسي، وسنقوم بتحديث المقال ومتابعة أخر تطورات ومراحل ظهور النتيجة أول بأول، كل ما عليك زيارة الموضوع لاحقاً.

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في هذه المقالة سنكون متابعين معكم حيث تجرى الآن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

هناك احتمالات لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الحالي وسوف نستمر في المتابعة معكم حتي ظهور النتائج.

خلال اليومين المقبلين من المتوقع أن تظهر نتائج الشهادة الإعدادية بالعاصمة المصرية القاهرة وسوف نكون متابعين معكم حتي ظهور باقي النتائج.

ويمكنكم وضع تعليقاتكم أسفل مع توضيح رقم الجلوس والاسم الخاص بكم لنجلب النتائج لكم فور ظهورها مباشرة، أو يمنكم الانتظار لحين صدورها بالموقع الرسمي عبر بوابة التعليم الأساسي.

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