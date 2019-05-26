استعلم بنفسك. نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2019 رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني...

سنتعرف الآن على نتيجة الشهادة الإعدادية “ثالثة اعدادي” محافظة القاهرة برقم الجلوس بعد أن يتم اعتمادها رسمياً ورفعها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالقاهرة، وهي البوابة الإلكترونية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي يمكنكم من خلالها الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالرقم القومي ورقم الجلوس، وستم اعتماد النتيجة بعد نهاية عمليات التصحيح خلال الساعات المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الأول قد اعتمدت بنسبة نجاح بلغت 76.6 في المئة، في امتحانات الترم الأول التي حضرها حوالي 150 ألف و556 طالب وطالبة، نجح منهم 115 ألف و323 طالب وطالبة، في انتظار ما سوف يحدث خلال الترم الثاني علماً بأن طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة قد انتهوا من أداء كافة الامتحانات الخاصة بهم في جميع المواد الدراسية يوم الخميس الماضي 16 مايو.

وخلال الترم الأول جاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى بين الإدارات في نسب النجاح وذلك بنسبة نجاح 97.98 %، ثم جاءت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية في المركز الثاني مباشرة بنسبة 92.62 %، ثم إدارة حلوان التعليمية في المرز الثالث بنسبة نجاح حوالي 91.58 %.

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نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

ومن المتوقع أن يعتمد اللواء خالد عبد العال نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنكون عبر موقع نجوم مصرية متابعين معكم حتي ظهور النتائج.

على الجميع متابعتنا لوضع الروابط الرسمية للحصول على النتيجة وبيان الدرجات في التحديثات القادمة، في حال ظهور النتيجة سنكون أول من يخبركم.

وكانت قد ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظتي الجيزة والإسكندرية خلال اليومين الماضيين مما يعني اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، خاصة طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ، حيث أصبح ظهور النتيجة أقرب من أى وقت مضي.

خلال الساعات المقبلة من المنتظر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة فكونوا متابعين معنا وسوف نوفر رابط النتيجة حين توافرها مباشرة.

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