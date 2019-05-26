نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة الاسكندرية بالاسم ورقم الجلوس ظهرت هذه اللّحظة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بالإسكندرية والبحيرة يشعر الطلبة والطلاب في مختلف المراحل الدراسية بالقلق حيث بدأ اختباراتهم في شهر مايو القائم وسوف يتم الإشعار عن ظهور النتيجة عقب الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات لطلبة الفترة الإعدادية بواسطة الموقع المخصص بوزارة التربية والتعليم من محافظة الإسكندرية والبحيرة.



اختبارات الفترة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019

أكملت اختبارات الشهادة الاعدادية على صعيد مختلَف الإدارات التعليمية من داخل محافظة الاسكندرية، حيث تنتهي الاختبارات بمادة الهندسة ثم “الحاسوب” لتبدأ بعدها فترة البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني 2019، حيث تبدو نتيجة الترم الثاني برقم القٌعود عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والتابع لوزارة التربية والتعليم، ليتم التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2019.

قد أفصحت “مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية” أن سوف تبدأ اختبارات التلاميذ في الفترة الابتدائية السبت 11/5 لعام 2019 حيث تواصل الاختبارات لفترة 6 أيام، وسوف ينتهي اختبار طلبة الفترة الإعدادية الخميس الموافق 16 من شهر أيار الحالي للموسم الدراسي الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الإسكندرية:-

قام صاحب مسئولية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بالاشعار على أنه سيتم تصحيح أوراق الاختبارات في أعقاب انصرام طلبة الفترة الإعدادية من تأدية الاختبار، وسوف يتم تصحيح أوراق الاختبارات على نحو سريع في مختلف المواد الدراسية للتلاميذ، والاستعلام عن ظهور النتيجة في الفترة الإعدادية في الإسكندرية عن طريق ذلك الوصلة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2019:-

بعدما اختتمت اختبارات “الشهادة الإعدادية” على صعيد محافظة البحيرة، فقد أدى طلبة الصف الثالث الإعدادي اختبارات الترم الثاني والأخيرة لهم على صعيد مختلَف الإدارات التعليمية الموالية لمحافظة البحيرة، حيث وصل عدد المتقدمين لأداء اختبار الفصل الدراسي الثاني 90236 طالب وطالبة قاموا بأداء الاختبار في مُواجهة 564 لجنة شائعة على مستوى الإدارات التعليمية.”

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وهم ” ادارة دمنهور”، الدلنجات ، ابو المطامير، “كوم حمادة”، وادي النطرون، النوبارية، “حوش عيسى” ، يوسف الصديق ، رشيد ، مدينة بدر، إيتاي البارود ” الرحمانية ” شبراخيت ، كفر الدوار، حيث تبدأ منذ اللحظة التي أكمل بها التلاميذ اختباراتهم ازدياد عمليات البحث عن أي مستجدات عن تنبؤات عن نتيجة ونسب التوفيق بالمحافظة.”

ونحن مستمرين معكم بالأخبار عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من داخل محافظة البحيرة الترم الثاني 2019، حيث يتم التعرف على نتيجة الترم الثاني برقم قُعود، ومن الممكن بأسهل ما يمكن التعرف على نتيجة الصف الثالث الاعدادى عبر موقع مديرية التربية والتعليم من داخل محافظة البحيرة.

التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2019

سيتم الإشعار عن نتائج اختبارات الفترة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية عن طريق الموقع المخصص بوزارة التربية والتعليم المخصص بالمحافظة وسوف يتم عرض جميع النتائج على الموقع الالكتروني في كل الإدارات التعليمية الموالية للمحافظة وهي ديوان المديرية، في شرق الإسكندرية، المنتزة، في غرب الإسكندرية، وسط الإسكندرية، الجمرك، العامرية، برج العرب، العجمي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية اضغط هنا

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