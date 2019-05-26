شاهد: برنامج "رامز في الشلال" مع الفنانة بشرى

انهارت الفنانة المصرية، بشرى، بعد تحرك المركب في المياه، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج المقالب "رامز في الشلال، وظلت تصرخ طوال ركوبها القارب، من شدة الخوف.

واقترب رامز جلال مقدم البرنامج وهو متنكرا في الغوريلا من بشرى بصورة قريبة للغاية، وأخذ يقلبها بصورة غريبة، وأحكم قبضته عليها، وسط صرخاتها حتى كشف لها عن شخصيته.

الحلقة كاملة هنــــا

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ولم تتمالك بشرى نفسها، وأخذت تتقيأ أثناء وجودها على القارب بفعل دوار البحر، وذلك قبل أن تصاب برعب شديد عندما واجهت رامز جلال وهو متنكرا في صورة الغوريلا.

ويقوم رامز جلال في برنامجه باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال"، حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف.

ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.