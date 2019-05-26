تردد قناة سما السورية 2019 على قمر نايل سات - مشاهدة أروع المسلسلات

سما هي قناة سورية منوعة انطلقت تجريبيًا عام 2012 كبديل عن قناة الدنيا التي تم وقف بثها نهائياً عن النايل سات وانطلقت في بثها النظامي صباح الأول من تشرين الأول، من برامجها أجندة حوار ورساميل ولايف من سوريا.

في سياق آخر، أفادت مصادر محليَّة اليوم الأحد بأن مراسل قناة سما الفضائية الموالية للنظام "فراس الأحمد" تعرَّض للضرب والإهانة في درعا المحطة.

وذكر "تجمع أحرار حوران" أنّ فراس الأحمد تعرّض للإهانة بعد محاولته تصوير عدد من النساء والشباب في حي السبيل بمدينة درعا دون أخذ الإذن منهم، ما أحدث مشادة كلامية تطورت لتدخل عناصر سابقين في الجيش الحر ممن أجروا التسوية مؤخرًا بدرعا.

وأضاف الموقع أن "الأحمد" وجَّه ألفاظًا نابية إلى عناصر الحر سابقًا ووصفهم بـ"جماعة التسويات" ما آثار غضبهم فقاموا بضربه ومصادرة معداته الإعلامية وإجباره على حذف المقاطع والصور التي التقطها.

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تردد قناة سما على نايل سات:

11476 H

11179 H