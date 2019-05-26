مشاهدة مسلسل باب الحارة 10 الحلقة 21 قبل العرض - الجزء العاشر حصريا

ما زالت قضية وصفة الدواء التي اودت بحياة والد شغيل القهوة هي الحدث البارز في الحلقة السابقة من الجزء العاشر لمسلسل باب الحارة، حيث لا يزال العكيد راتب في السجن حتى صدور نتائج تحليل الدواء الذي قام بتركيبه بدلاً من الصيدلانية ليلى.

وقام فتحي بتقديم شكوى ضد عمه أبو بسام بتهمة سرقة جرة الذهب حيث تم اقتياده إلى السجن كما تم اقتياد ولديه بسام وفكري إلى السجن كما قام أبو منشار بضرب فكري امام أبيه و أخيه حتى يعترف.

واصطدم شكري بغريمه محجوب ودار عراك كبير بينهما قبل أن يتدخل اهل الحارة و يقومون بفك الاشتباك بينهما دون أن يصاب أحد منهما بالأذى على الرغم من أنهما استخدما الخناجر في العراك .

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وييأس أبو سليم من العثور على عمل فيلجأ إلى صاحب قهوة الحارة أبو مصطفى الذي يشغله عنده بالقهوة مقابل مبلغ زهيد كل اسبوع و لكن أبو سليم يقبل كونه بحاجة للعمل ولا يريد ان يبقى بالمنزل.

بينما تعاود زوجته بوران الطلب من زوجة الزعيم أم عزام إمكانية إيجاد منزل لها برفقة زوجها منفردين حتى يأخذا حريتهما في المنزل بعيداً عن وجود أم زكي معهما.

يشار إلى أن هذا الموسم من مسلسل باب الحارة كان له وضعه الخاص بعد خلافات قضائية وقانونية أطاحت بالنسخة الأصلية والمعروفة من العمل، للمنتج بسام الملا، لصالح نسخة أخرى مختلفة من العمل تنتجها شركة “قبنض ميديا” بنجوم مختلفين وقصة مختلفة تمامًا.