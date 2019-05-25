تعلن البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 وكذلك موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من رابط الخدمات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم، حيث تحدد بشكل تقديري موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وسنرفق لجميع الطلاب وأولياء الأمور روابط نتيجة الإعدادية 2018 برقم الجلوس وكيفية حساب مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي .

تستعد الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة لنشر نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وسط حالة الترقب والقلق التي تنتاب الطلاب وأولياء الأمور في انتظار إعلان البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، ومن خلال خدمات موقع نجوم مصرية سنوافيكم بنتائج الطلاب على الروابط الإلكترونية المعتمدة التي ستنشر من خلال كنترول الإعدادية بالبحيرة .

موعد ظهرو نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

أشارات بعد المصادر المطلعة لإعلان نتيجة الشهادة الاعداية محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة القادمة، غير أن المعلومات التي صرح بها بعض المسئولين رجحت نهاية الأسبوع الحالي، وذلك للتأكيد على مراعاة الدقة والحذر من قبل جميع المصححين والمراجعين أثناء عملية المراجعة ورصد الدرجات، لضمان سلامة مخرجان نتائج كنترول الإعدادية بالبحيرة، وننتظر إعلان البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس.

موقع البوابة الالكترونية محافظة البحيرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي

ندرك مدى القلق والمعاناة التي يمر بها طلاب وطالبات شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي خلال هذه الساعات، خاصة في ظل ظهور نتائج المحافظات المجاورة واحدة تلو الأخرى، ونؤكد لكم عبر موقع نجوم مصرية، استمرارا المتابعة الفعالة لمراحل ظهور نتيجة إعدادية البحيرة 2019 الفصل الدراسي الثاني وكذلك الثاني والاستعلام من خلال روابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة وموقع مديرية التربية والتعليم الرسمي وما يستجد من روابط أخرى.

مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

رابط نتائج الامتحانات من موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية..

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نتيجة الإعدادية البحيرة

البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة

لا يفوتكم ترك رسالة بالتعليقات تحتوى اسم الطالب ورقم جلوسه وسنسعى لنشر النتائج لكم فور اعتماد النتيجة من المحافظ، كذلك يمكنكم متابعة ما ننشره من تحديثات بشكل مستمر عبر متابعة هذا المقال لحين صدور البيان الرسمي عن نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة .

تحديث: اعتماد وإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرية سيكون في النصف الثاني من الأسبوع الجاري، في حالة انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات في كنترول إعدادية البحيرة 2019.

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