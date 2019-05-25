تراند اليوم : ياسمين الخطيب تكشف علاقتها بفيديوهات خالد يوسف

لأول مرة؛ علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على الفتيات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف ؛ في برامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة «القاهرة والناس».

قالت ياسمين الخطيب مدافعة عن نفسها: “أنا أعلنت انفصالي عن خالد يوسف في مارس ٢٠١٧؛ الناس كانت عارفة أنا متجوزة مين؛ بس الناس اتفاجئت بالصورة اللي اتسربت بتاعتي أنا وخالد يوسف؛ فكان لازم أوضح علاقتي بخالد يوسف كانت إيه بالضبط”.

كما نفت ياسمين الخطيب قيامها بتسريب الصورة الشهيرة التي جمعتها بالمخرج المصري خالد يوسف قائلة: “ممكن يكون هو اللي سربها ليه أنا؟”؛ موضحة أن هذه الصورة اتخذت خلال رحلة عائلية في الجونة والتقطها نجل خالد يوسف.

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من هي ياسمين الخطيب

ولدت ياسمين الخطيب في الثمانينات بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات «المطبعة المصرية».

بدأت كتابة المقالات عام ٢٠١٠؛ وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام ، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور؛ وترأست القسم الإجتماعي بجريدة صوت الأمة عام ٢٠١٥.

وأصدرت ياسمين الخطيب العديد من الكتب كان أولها كان كتاب «التاريخ الدموي»؛ الذي تناولت فيه خمس فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب «قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة»، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه؛ وأخيراً كتاب «ولاد المرة»؛ الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية؛ وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.