تراند اليوم : منى الغضبان نائمة على خالد يوسف وصور جنسية

ألقت الشرطة المصرية القبض على منى الغضبان، للتحقيق معها، بعد تسريب فيديو إباحي لها مع المخرج السينمائي الأشهر خالد يوسف.

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قبل منى الغضبان ألقت شرطة الأداب القبض على منى فاروق وشيماء الحاج، وبعدهن الراقصة المصرية كاميليا، وخامس البطلات كانت رنا هويدي التي فقدت عذريتها لقاء دور بطولة وعدها به خالد يوسف.

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كل المتهمات انتشر لهن فيديوهات اباحية وصور جنسية، باستثناء منى الغضبان، لكن اليوم انتشرت صور جنسية لها وظهرت نائمة على خالد يوسف الذي وثّق كل العلاقة بينهما.