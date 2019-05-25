منوعات

تراند اليوم : منى الغضبان نائمة على خالد يوسف وصور جنسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

ألقت الشرطة المصرية القبض على ، للتحقيق معها، بعد تسريب فيديو إباحي لها مع المخرج السينمائي الأشهر .

اقرأ: منى جديدة وزوجة جديدة وفيلم جنسي جديد مع خالد يوسف

قبل منى الغضبان ألقت شرطة الأداب القبض على وشيماء الحاج، وبعدهن الراقصة المصرية كاميليا، وخامس البطلات كانت التي فقدت عذريتها لقاء دور بطولة وعدها به خالد يوسف.

اقرأ: رنا هويدي كيف أفقدها خالد يوسف عذريتها .. وما علاقة غادة عبد الرازق؟

كل المتهمات انتشر لهن فيديوهات اباحية وصور جنسية، باستثناء منى الغضبان، لكن اليوم انتشرت صور جنسية لها وظهرت نائمة على خالد يوسف الذي وثّق كل العلاقة بينهما.

منى الغصبان وخالد يوسف
منى الغضبان
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا