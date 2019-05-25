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تراند اليوم : صورة اباحية لمنى الغضبان مع خالد يوسف

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ألقت الشرطة المصرية القبض على سيدة تسمي نفسها بسيدة أعمال ، للتحقيق معها، بعد تسريب فيديو إباحي لها مع المخرج السينمائي الاشهر .

السيدة منى الغضبان اعترفت أمام المحقق، بأنه الفيديو صحيح، وادعت أيضاً كما منى وشيماء أنها كانت متزوجة من خالد يوسف.

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خالد يوسف لا يزال حراً في باريس، ولم يأتِ إلى مصر بعد، رغم تسريب فيديوهات وصور تجمعه مع ، ورنا هويدي التي كان لها النصيب الأكبر من الصور الإباحية.

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اليوم، سرب الفيديو الأول لمنى الغضبان وكانت شبه عارية ترقص بإثارة وقرف أمام عدسة خالد يوسف.

منى الغضبان
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