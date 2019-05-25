تراند اليوم : ترحيل منى فاروق وشيما الحاج من سرايا المحكمة عقب انتهاء التحقيقات (صور وفيديو)

انتهت منذ قليل، جلسة استكمال التحقيقات مع الفنانتين الشابتين، منى فاروق وشيما الحاج، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الفيديوهات الجنسية”، والتي على إثرها تم حبس الفنانتين.

وكانت محكمة مدينة نصر، قد شهدت حضور الفنانتين الشابتين في وقت مبكر اليوم، وفور وصولهن أودع حرس المحكمة، منى فاروق وشيما الحاج، حجز المحكمة، حتى بدأت الجلسة في ظهر اليوم واستمرت حتى العصر.

وخرجتا منى فاروق وشيما الحاج وسط حراسة أمنية مشددة من قوات أمن القسم المحبوسين به والمحكمة وعناصر الشرطة النسائية، مرتدين النقاب لإخفاء وجههن.

يُذكر أن محكمة جنح مدينة نصر، قررت بالأمس، تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.